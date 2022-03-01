Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan Türk'ün tercihi gündem oldu! Kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali sürerken, çeşitli insanlık dramları da yaşanmaya devam ediyor. Başkent Kiev'de yaşayan bir Türk vatandaşı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Alemdar'ın kız arkadaşını ülkede bırakmak zorunda kalması ve köpeğini evine kilitlemesi sosyal medyada gündem oldu.

"KİEV'DE SADECE ELİNE SİLAH ALACAKLAR KALSIN DİYORLAR"

Ukrayna'daki son durumu anlatan Alemdar, "Ülkede çok büyük bir kaos hali hakim. Buranın cumhuriyeti Kiev'de sadece eline silah alacaklar kalsın diyorlar. Biz de buradaki kardeşlerimize ve ailemize yardım etmek için burayı terk etmek zorunda kalıyoruz. Tüm insanlar mağdur burada. Kız arkadaşımı evine bırakırken bile artık insanlar, insan hayatı arasında tercih yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN ZOR KARARINI VERDİM"

Cüneyt Özdemir'in "Kız arkadaşın seninle geliyor mu? Kedini alabildin mi?" sorusuna ise Hikmet, "Kız arkadaşım bana 'Benim annem babam affetmez bırakırsam. Demek ki bizim insanlarımız öldürülecek, siz de o yüzden kaçıyorsunuz" dedi bana. Zaten hayatımın en zor kararını verdim. Ben 'Gitmeyeceğim' dedim. Abim 'Ben seni burada bırakamam' dedi.

"KÖPEĞİMİ EVE KAPATIP ARKASINDAN KAPIYI KAPATTIM"

Köpeğini de eve kilitlediği aktaran Alemdar, "Cüneyt Bey, tercih yapıyoruz insan hayatı konusunda. Ben köpeğimi evine kapattım. Tüm mamalarımı döktüm, arkasından kapıyı kapattım. Şu anda ben haysiyetsiz bir şekilde hayvanımı evde terk ettim. İnsanlar kız arkadaşını, eşini terk etmek zorunda kalıyor. Burada savaş var. Bunu kimse anlayamaz. Burada kimseyi eleştirmesin kimse" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

ÖZDEMİR: SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

Cüneyt Özdemir, yayındaki o kısmı sosyal medyada hesabından "Hikmet'in tercihi film olur" diye paylaştı. Konunun gündem olması üzerine ise "Hikmet'in tercihi konuşuluyor... Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sordu.