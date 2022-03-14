Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde misafir ediliyor
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının otobüslerden inmesi Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne girişi Ekiplerin çocuklarla ilgilenmesi Ekiplerin ikramlarda bulunması Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının bekleme salonunda beklemesi...
ESENLER, İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının otobüslerden inmesi
Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne girişi
Ekiplerin çocuklarla ilgilenmesi
Ekiplerin ikramlarda bulunması
Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşlarının bekleme salonunda beklemesi
Spor salonunda oyun oynayan çocuklar
Spor salonundaki Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları İSTANBUL - Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'dan ayrılan Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları, konaklayacakları Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne geldi.