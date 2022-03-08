Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.
İSTANBUL (AA) - Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan geçerek İstanbul'a hareket etti.
Rusya ile süren savaş nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi Dışişleri Bakanlığı koordinesinde sürüyor.
İnsani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Siret Sınır Kapısı'na giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince, Türk vatandaşlarını taşıyan otobüslere gıda malzemesi sağlandı.
Daha sonra otobüsler, İstanbul'a doğru hareket etti.
Otobüste bulunan vatandaşlar, devletin tahliye sürecinde gereken desteği sağladığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Kemal Karadağ - Güncel