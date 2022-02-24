Ukrayna'daki Türk vatandaşı, sığınağa indikleri anı böyle kaydetti: Vaziyet kötü, sonumuz hayrolsun
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından halk paniğe kapıldı. Odessa'daki Türk vatandaşı Sinan Bayraklı ise sosyal medya hesabından sığınaklara indikleri anların görüntülerini paylaştı. Bayraklı, o anlarda "Komşularla hepimiz sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Durum vaziyet kötü." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından, başkent Kiev'de ve tüm Ukrayna'da büyük bir panik yaşandı. Dünya liderleri peş peşe tepki açıklamaları yayınlarken Putin ise kararından geri adım atmayacağını bildirdi.
Ukrayna'da yaşanan patlamalar sonucunda birçok insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Halkın bir kısmı şehirleri terk etmeye çalışsa da hala bölgede kalan bir çok sivil insan bulunuyor. Bölgeden gelen görüntülerde göre, benzin istasyonlarında, bakkallarda, su satıcılarında ve banka ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu.
Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına gerekli desteğin verileceğini açıklarken, bölgede yaşayan Türklerden de haberler gelmeye başladı. Siren seslerinin ardından, sığınaklara sığınmaya başlayan insanların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşayan Sinan Bayraklı isimli bir Türk vatandaşının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler ise dikkat çekti. Bayraklı paylaştığı bir videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sabahleyin Putin'in açıklamasından sonra Odesa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar tabi panik halinde onları yanda bir sığınak var oraya emniyete aldım. Türk komşumuz da var onunla beraber buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Odessa'ya amfibi harekat olduğu söyleniyor. Şu an sokağa çıkıp da herhangi bir yere gitmeye çalışmıyoruz. Buranın güvenli olacağını düşünmüyorum. Durum vaziyet kötü."
Sinan Bayraklı paylaştığı bir diğer videoda ise komşuları ile birlikte sığınaklara indikleri anları yayınlayarak "Komşularla hepimiz sığınaklara iniyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım." dedi.