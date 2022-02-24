Ukrayna'daki Türk öğrenciler hakkında dikkat çeken iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti

Rusya ve Ukrayna arasında tarihi günler yaşanırken, öğrenim hayatlarına Ukrayna'da devam eden Türk öğrenciler de bir anda savaşın ortasında kaldı. Kısa bir süre önce televizyonda canlı yayına katılan öğrenciler, "Evde kalmamız söyleniyor. Bu konuda endişeniz olmasın, Türkler öğrenciyiz ve hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelen öğrenci arkadaşlarımız bizden daha çok heyecanlanıyorlar, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama Endişeleniyoruz, ülkemizin bizi almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA ORTAYA ATILDI

Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili ortaya atılan iddia da dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Hava Yolları'nın Ukrayna'dan Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerden 500 euro uçuş ücreti talep ettiğini öne sürdü. Çıray, diğer ülkelerin öğrencilerini ise bedavaya taşıdığını belirtti.

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