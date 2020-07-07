Ukrayna'daki orman yangınında ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Ukrayna'daki orman yangınında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Ukrayna'daki orman yangınında ölü sayısı 6'ya yükseldi
07.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:41

Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. Bölgede yaşayanlar, 8 adet Mİ-8 tipi helikopterlerle tahliye edildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Severadonetsk kırsalında çıkan yangına müdahale devam ediyor. Acil Durumlar Servisi, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin halen alarm durumunda olduğu bölge can kaybı yükseliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov yaptığı açıklamada, yangın sonucu hayatını kaybedenlerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirdi. Bakan Avakov, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı binden fazla personel ve AN-32P tipi 2 yangın uçağı da söndürme çalışmalarına katıldı. Başbakan Denis Şmigal ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşerek durum değerlendirmesi yaptı" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise bölgede yaşayan vatandaşların 8 adet Mİ-8 tipi helikopterlerle yangın bölgesinden tahliye edildiği duyuruldu.

Yangında 110'dan fazla ev hasar alırken, söndürme çalışmalarına Donetsk, Harkov, Poltava ve Dnepropetrovsk bölgelerinden de takviye ekip sevk edilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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