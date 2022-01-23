Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı - Haberler
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Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

AA - Haberler | Güncel

Şehir merkezinden detaylar Troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni DONETSK - Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR), 2015 yılında bir troleybüs istasyonuna...

Şehir merkezinden detaylar

Troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni DONETSK - Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR), 2015 yılında bir troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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