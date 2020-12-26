Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti
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Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti

26.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:57
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti

Ukrayna'da meydana gelen bir olay kan dondurdu. 'Süpermen' kıyafeti giymiş 26 yaşındaki kişi, arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini örtmeye çalışan katil zanlısı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde meydana gelen olayda, Süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı.

İZLERİ ÖRTMEK İÇİN İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü. Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının 'izlerini örtmek' için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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