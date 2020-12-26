Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti

Ukrayna'da meydana gelen bir olay kan dondurdu. 'Süpermen' kıyafeti giymiş 26 yaşındaki kişi, arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini örtmeye çalışan katil zanlısı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü. Zanlının gözaltına alındığı belirtildi.