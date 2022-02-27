Ukrayna'da Rus saldırısı sonucu ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi - Haberler

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Ukrayna'da Rus saldırısı sonucu ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

AA, Tevfik Durul - Güncel
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Ukrayna'da Rus saldırısı sonucu ölen Yunan asıllıların sayısı 10'a yükseldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Yunan asıllı sayısının 10'a yükseldiğini belirterek, Rusya'ya "bombalamayı derhal durdurması" çağrısı yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Yunan asıllı sayısının 10'a yükseldiğini belirterek, Rusya'ya "bombalamayı derhal durdurması" çağrısı yaptı.

Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Mariupol yakınlarında Rus hava saldırılarında Yunan kökenli 10 masum sivil öldürüldü. Bombalamayı derhal durdurun!"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Yunan asıllıların yoğun yaşadığı Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamıştı.

Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak bakanlığa çağırdığı kaydedilmişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer vermişti.

AA / Tevfik Durul - Güncel

Ukrayna, Yunan, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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