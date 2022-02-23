Ukrayna'da panik anları! Askerle yapılan röportaj sırasında bomba atıldı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rus silahlı kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

RÖPORTAJ YAPARKEN BOMBA DÜŞTÜ

Bölgede tansiyon günden güne yükselirken, Donbas'tan gelen görüntüler endişeleri daha da artırdı. Rusya'nın önceki akşam bağımsızlığını tanıdığı iki bölgeden biri olan Lugansk'ta, Ukrayna askeriyle yapılan röportaj sırasında yakınlara bomba düştü. Çevredekiler büyük panik yaşarken, o anlar kameralarca saniye saniye görüntülendi. Videoda, röportaj veren askerin ve gazetecilerin sığınağa doğru koştuğu görüldü.

UKRAYNA YEDEK ASKERLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Topraklarını sonuna kadar savunacağını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin göreve çağırıldığını duyurdu.

PUTİN İSE NORMALLEŞME İÇİN 4 ŞART SUNDU

Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün akşam Ukrayna'yla ilişkilerin normalleşmesi için 4 madde saymıştı. Putin, "Birincisi, Sivastopol ve Kırım'da yaşayan insanların iradesini tanımak. İkincisi, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi. Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi. En önemlisi ise dördüncüsü, Ukrayna'nın askerden arındırılmasıdır." demişti.