Ukrayna'da "Onur Devrimi"nin yıl dönümü
AA, Vladimir Shtanko - Güncel
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18 Şubat 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenlenen ve hükümetin düşmesine yol açan halk hareketleri sırasında ölenlerin anısına düzenlenen törende çatışmanın yaşandığı sembol meydana çiçekler bırakıldı.
18 Şubat 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenlenen ve hükümetin düşmesine yol açan halk hareketleri sırasında ölenlerin anısına düzenlenen törende çatışmanın yaşandığı sembol meydana çiçekler bırakıldı.