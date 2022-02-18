Ukrayna'da "Onur Devrimi"nin yıl dönümü - Haberler
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Ukrayna'da "Onur Devrimi"nin yıl dönümü

AA, Vladimir Shtanko - Güncel
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18 Şubat 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenlenen ve hükümetin düşmesine yol açan halk hareketleri sırasında ölenlerin anısına düzenlenen törende çatışmanın yaşandığı sembol meydana çiçekler bırakıldı.

18 Şubat 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus yanlısı eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenlenen ve hükümetin düşmesine yol açan halk hareketleri sırasında ölenlerin anısına düzenlenen törende çatışmanın yaşandığı sembol meydana çiçekler bırakıldı.

Ukrayna'da Onur Devrimi nin yıl dönümü

Ukrayna'da Onur Devrimi nin yıl dönümü

Ukrayna'da Onur Devrimi nin yıl dönümü

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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