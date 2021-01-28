Ukrayna'da küçük ölçekli işletmecilerden protesto

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Protestocuların yürüyüşü KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler, basitleştirilmiş vergi sistemi ile ilgili kanunda yapılan değişikliklerin iptali ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kararları protesto etmek...

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Protestodan detaylar

Protestocuların yürüyüşü

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler, basitleştirilmiş vergi sistemi ile ilgili kanunda yapılan değişikliklerin iptali ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan kararları protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vladimir Shtanko