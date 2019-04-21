Ukrayna'da Halk, Devlet Başkanını Seçmek İçin Sandık Başında
Ukrayna'da mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy'nin yarıştığı ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı
Ukrayna'da mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy'nin yarıştığı ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı.
Yerel saat ile 08.00'de başlayan ikinci tur seçimde 30 milyon kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com