Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı
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Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

09.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:16

Ukrayna'nın Poltova şehrindeki gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama halk arasında büyük paniğe neden olurken, bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Öte yandan, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Ukrayna'nın Poltova şehrindeki Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlama, halk arasında paniğe neden oldu. Patlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılırken, bölgede gaz kesintisine gidildi.

OLAY YERİNDE İNCELEMELER BAŞLADI

Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜ YA DA YARALI SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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