Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! Çalışanlardan haber alınamıyor

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'da savaşın 8. gününde de çatışmalar devam ediyor. Bölgeden en güncel gelişmeleri aktarmak isteyen gazeteciler de zaman zaman hayati tehlikeler atlatabiliyor. Son olarak Lviv'den başkent Kiev'e doğru gitmekte olan CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı.

EKİPTEN HABER ALINAMIYOR

Gece Görüşü isimli programın moderatörü olan Hande Fırat, "Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Biz aslında Samet'e ulaşmaya çalışıyoruz, Samet'e şu an için ulaşamadık. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var" ifadeleriyle durumu aktardı.

"ARACIN LASTİKLERİ İSABET ALMIŞ"

Konvoydaki diğer araçlarda da benzer bir durumun yaşandığını bilgisini veren Fırat, "Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndüklerine ilişkin bilgimiz var." dedi.