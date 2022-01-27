Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü - Haberler
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Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

AA, Dmitri Chirciu - Dünya
Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir askerin 5 silah arkadaşını öldürdüğü, 5 askeri ise yaraladığı bildirildi. Ekipler her yerde silahıyla birlikte kaçan askeri arıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

5 ASKER ÖLDÜ, 5 ASKER YARALANDI

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi. Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

AA / Dmitri Chirciu - Dünya

Ukrayna, Silah, Asker, Füze, Dünya, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

Uzza Elohim:

Aferim layn iyi iş başardın,rutbeli olanlardan da bir iki tanesini indirseydin Putin sana mareşal ünvanı verirdi artık

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Hamit Gündoğdu:

Galiba Ruslara gerek kalmayacak!!

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Cumali:

rus asıllı bir rambo olabilir :DD

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