Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

5 ASKER ÖLDÜ, 5 ASKER YARALANDI

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi. Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.