- Ukrayna'da başlatılan "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatında Türk İHA'ları kullanılacak
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- Ukrayna'da başlatılan "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatında Türk İHA'ları kullanılacak

23.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:07

- Ukrayna'da başlatılan "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatında Türk İHA'ları kullanılacak Rusya'da düzenlenen Kafkas 2020 uluslararası tatbikatı devam ederken, Ukrayna'da NATO ülkelerinin dahil olduğu "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatı başlatıldı.

- Ukrayna'da başlatılan "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatında Türk İHA'ları kullanılacak

KİEV - Rusya'da düzenlenen Kafkas 2020 uluslararası tatbikatı devam ederken, Ukrayna'da NATO ülkelerinin dahil olduğu "Ortak Kuvvetler 2020" tatbikatı başlatıldı. Tatbikatta Türk yapımı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarının da kullanılacağı duyuruldu.

Rusya'da Kafkas 2020 uluslararası askeri tatbikatı Rusya'nın gövde gösterisiyle devam ederken, tatbikata Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran ordusu katıldı. Batılı ülkelerin tepkisini çeken Kafkas 2020 askeri tatbikatına karşı NATO'dan ilk hamle geldi. Ukrayna'nın güneyinde Mikolayivska bölgesinde başlayan "Ortak Kuvvetler 2020" askeri tatbikatına NATO ülkelerine bağlı 12 bin asker ve 700 askeri araç katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de izleyeceği tatbikatta Ukrayna'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları ve Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin anti tank füzesinin de kullanılacağı ifade edildi. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ülkesinde başlayan tatbikatın Rusya'ya karşılık vermek amacıyla başladığını dile getirerek, tatbikatın Rusya'nın saldırgan tutumlar içinde olmasına karşı hazır durumda olduklarını göstermek amacıyla başlatıldığını savundu.

Bugün başlayan ve 25 Eylül'de tamamlanması planlanan tatbikatta, ABD ve Ukrayna hava kuvvetleri tarafından V-22 Osprey tipi çok amaçlı askeri uçağının manevra ve yakıt ikmali eğitimleri yapıldı.

- Ukrayna'da başlatılan 'Ortak Kuvvetler 2020' tatbikatında Türk İHA'ları kullanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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