Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
25.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:41
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Kazada, uçakta bulunan 18 askeri öğrenci ve 4 mürettebat hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, 22 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı