Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

25.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:41

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Kazada, uçakta bulunan 18 askeri öğrenci ve 4 mürettebat hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.

Ukrayna'da askeri uçak düştü: 18 ölü

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'da askeri öğrencileri taşıyan uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ASD: ukrayna avrupa ülkesimi . üyemi yeni duydum.
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