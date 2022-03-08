Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti - Haberler

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Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti Ukrayna ordusu tarafından, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rus mevzilerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

- Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

KİEV - Ukrayna ordusu tarafından, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rus mevzilerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın topraklarına saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rusya'ya ait mevzilerin imha edildiği ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna'daki Rus mevzilerinin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüler yayınlandı.

Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Türkiye, Ukrayna, SİHA, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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