Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı
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Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı

01.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü yeni yıl mesajı ile vatandaşlarının yeni yılını kutladı. Videonun, 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere vurgu yapıldığı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verilmesi dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, "2020'de utandığımız şeyler de gururlandığımız şeyler de oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı" ifadelerini kullandı.

DOSTLUK BÖLÜMÜNDE ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Ukrayna'nın 2020'de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy'nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü de ekrana geldi. Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı

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