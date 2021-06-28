Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?
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Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?

Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?
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Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat haberiyle sevenlerini üzdü. Birçok dizi ve filmde rol alan usta sanatçı Uğurtan Sayıner'in hayatı merak ediliyor. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Uğurtan Sayıner vefat haberiyle gündeme geldi. Değerli sanatçının ölüm haberi sevenlerini üzdü. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile akıllarda yer edinen Uğurtan Sayıner, birçok dizi ve filmde rol almıştı. Vefat haberinden sonra usta oyuncunun yaşı, hayatı ve vefat nedeni merak ediliyor. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner, 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır.

Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatroyla başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir kafe-bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.

27 Haziran 2021'de Karşıyaka, İzmir'deki evinde öldü.

Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?

Filmografisi

  • Küçük Esnaf - 2016
  • Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012
  • Yağmurdan Sonra - 2010
  • İki Koca Adam - 2007
  • Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
  • Sevda Tepesi - 2005
  • Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005
  • Falımda Bir Kız Var - 2004
  • Hiçbiryerde - 2002
  • Yazlıkçılar - 1993
  • Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
  • Bizimkiler - 1989
  • El Kızı - 1989
  • Biri ve Diğerleri - 1987
  • Perihan Abla - 1986
  • İstanbul 1979 - 1979
Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?

UĞURTAN SAYINER KAÇ YAŞINDAYDI?

Uğurtan Sayıner, 1944 doğumlu olup 27 Haziran 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Usta oyuncu 77 yaşındaydı.

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