Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı?

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat haberiyle sevenlerini üzdü. Birçok dizi ve filmde rol alan usta sanatçı Uğurtan Sayıner'in hayatı merak ediliyor. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde!

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Uğurtan Sayıner vefat haberiyle gündeme geldi. Değerli sanatçının ölüm haberi sevenlerini üzdü. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile akıllarda yer edinen Uğurtan Sayıner, birçok dizi ve filmde rol almıştı. Vefat haberinden sonra usta oyuncunun yaşı, hayatı ve vefat nedeni merak ediliyor. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner, 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır.

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatroyla başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir kafe-bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.

27 Haziran 2021'de Karşıyaka, İzmir'deki evinde öldü.

Filmografisi

Küçük Esnaf - 2016

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbiryerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979

UĞURTAN SAYINER KAÇ YAŞINDAYDI?

Uğurtan Sayıner, 1944 doğumlu olup 27 Haziran 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Usta oyuncu 77 yaşındaydı.