Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı, nereli? Uğurtan Sayıner biyografisi!

Türk televizyonlarının efsane dizisi 'Bizimkiler'in Cemil'ine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Uğurtan Sayıner'in hayatını merak eden vatandaşlarımız Uğurtan Sayıner kimdir? diye aratmaktadır. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı, nereli? Uğurtan Sayıner neden vefat etti? Uğurtan Sayıner mesleği nedir? Uğurtan Sayıner hayatı ve biyografisi nedir?

Efsane oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşındaydı, nereli? Uğurtan Sayıner neden vefat etti? Uğurtan Sayıner mesleği nedir? Uğurtan Sayıner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner, (16 Eylül 1944, Samsun - 27 Haziran 2021, İzmir), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır.

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

UĞURTAN SAYINER VEFATI

Efsane oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

UĞURTAN SAYINER FİLMOGRAFİSİ

• Küçük Esnaf - 2016

• Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

• Yağmurdan Sonra - 2010

• İki Koca Adam - 2007

• Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

• Sevda Tepesi - 2005

• Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

• Falımda Bir Kız Var - 2004

• Hiçbiryerde - 2002

• Yazlıkçılar - 1993

• Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

• Bizimkiler - 1989

• El Kızı - 1989

• Biri ve Diğerleri - 1987

• Perihan Abla - 1986

• İstanbul 1979 - 1979