Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel evli mi?

Usta oyuncu Uğur Yücel rol aldığı dizi ve filmlerle izleyicilerin beğenisini topluyor. Başarılı oyuncu hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor ve Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel evli mi, Uğur Yücel kimdir gibi konular araştırılıyor.

Oynadığı dizi ve filmlerde başarılı oyunculuğu ile hafızalar kazınan Uğur Yücel, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor. Peki, Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel evli mi?

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır.[kaynak belirtilmeli] İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.