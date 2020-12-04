Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız

04.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:09
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den

%95 etkinlik gösteren korona aşısının mucitleri, BioNTech firmasının kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, aşı yaptırıp yaptırmadıklarına dair merak edilen soruyu yanıtladı. Çift, klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmediğini, ancak diğer insanlarla birlikte aşıyı yaptırabileceklerini söyledi.

Türk profesörler Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD'li ortakları Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı tüm dünyaya umut oldu. Virüse karşı %95 etkinlik gösteren aşı, iki gün önce İngiltere'de kullanım onayı almış, ülke genelinde haftaya dağıtımların başlanacağı belirtilmişti. ABD'de ise söz konusu aşının onayının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, bir anda dünya medyasında odak haline gelen Prof. Dr Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin, ürettikleri aşıyı yaptırıp yaptırmadıkları merak konusu oldu.

"AŞIYI DİĞER İNSANLARLA BİRLİKTE YAPTIRABİLECEĞİZ"

Pfizer ile ürettikleri aşının BioNTech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna Şahin-Türeci çifti "Henüz değil" yanıtını verdi. "Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor" diyen Şahin, "Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

"İNSANLARA İLHAM OLABİLİYORSAK, BU İYİ BİR ŞEY"

Dünyanın dikkatle izlediği iki bilim insanının Türk kökenli olmasına ilişkin yöneltilen soruya ise Uğur Şahin şöyle yanıt verdi: "Evet, bir taraftan bizim yaşamlarımızın başkaca insanlara ilham vermesini tamamıyla anlıyorum. Sadece göçmenlere ilişkin de değil. Aşının Almanya'da üretilmesiyle de ilgili. Yani, insanlar bu Alman aşısı olduğu için gurur duyuyor, ya da bu aşı Türkiye'den gelen insanlar tarafından yapıldı. Sanıyorum ki tüm bu olumlu duygular tamamıyla güzel. İnsanlara ilham verebiliyorsak, bu iyi bir şey"

2021'DE 1.3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETMEYİ PLANLIYORLAR

Birçok ülke, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalama yarışına girerken, BioNTech, ortağı Pfizer ile 2020 sonuna kadar 100 milyon ve 2021'de de yaklaşık 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor. Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşmalar imzaladı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık anlaşma yaptı. AB Komisyonu da 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında nihai sözleşme imzalayacağını duyurdu.

%95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Şirket, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı.

Haber Yorumları (1)
BİZE NE: biz çin aşısı isiyoruz. .
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