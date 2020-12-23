Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz
23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47
BioNTech CEO'su Uğur Şahin, DW'ye verdiği röportajda, şirketin koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
BioNTech CEO'su Uğur Şahin, DW'ye verdiği röportajda, şirketin koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Şahin, bir sorun çıkması halinde aşıyı altı hafta içinde uyarlayabileceklerini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com