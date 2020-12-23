Uğur Şahin DW'ye konuştu: Teknik olarak yeni bir aşıyı 6 hafta içinde geliştirebiliriz

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, DW'ye verdiği röportajda, şirketin koronavirüs aşısının İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış türe karşı işe yarama olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Şahin, bir sorun çıkması halinde aşıyı altı hafta içinde uyarlayabileceklerini söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com