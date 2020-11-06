Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında nereli?
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Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında nereli?

06.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:37
Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında nereli?

Survivor yarışmasının efsane isimlerinden Turabi, Survivor 2021 yarışması için de adı geçiyor. Peki, Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında nereli? Uğur Pektaş kimdir? İşte, detaylar…

Diyalogları, performansı ve sıra dışı kişiliği ile Survivor'a damga vuran Survivor Uğur Pektaş'ın Survivor 2021'e katılacağı iddia edildi. Peki, Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaşkaç yaşında nereli?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Nisan 1979

Kaç yaşında: 41 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,86 m

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden 2009 yılında Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra 2010'da diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür.Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Komiser Murat Ateş" rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinden 2016 yılında 385.bölümde ayrılmıştır.[3][4][5] Arka sokaklar dizisinin toplam 295 bölümünde yer almıştır (1.2.3.5.6.7.8.10.sezon). Arka Sokaklar dizisinin ilk kadrosundandır.

Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak yarışmaya başlamışken, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştır.

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