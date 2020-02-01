Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020'ye katılan Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli?
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Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020'ye katılan Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli?

Survivor Türkiye'nin ülkemizde ilk yayınlandığı 2005'te şampiyon olan Uğur Pektaş, 15 yıl sonra Survivor 2020'ye katılıyor. Uğur Pektaş'ın Survivor'a katılacağını öğrenenler Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020'ye katılan Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını aradı.

01.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:12
Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020'ye katılan Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli?

2005'ten bu yana ülkemizde yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor'un ilk şampiyonu olan Survivor 2020 ile tekrar sahne alıyor. Peki, Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020'ye katılan Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Pektaş'ın merak edilenleri…

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş doğum tarihi: 16 Nisan 1979

Uğur Pektaş nereli: Doğum yeri İstanbul

Uğur Pektaş kaç yaşında: 40

Uğur Pektaş mesleği: Oyuncu

Uğur Pektaş çocukları: Murathan Pektaş

Uğur Pektaş eşi: (2008-2011)

Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

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