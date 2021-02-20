Uğur Karakuş - Karakız Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?
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Uğur Karakuş - Karakız Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

20.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:25
Uğur Karakuş - Karakız Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Uğur Karakuş! İşte, Uğur Karakuş - Karakız Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

Star TV'de İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası siliniyor! İşte, Uğur Karakuş - Karakız Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

UĞUR KARAKUŞ - KARA KIZ ŞARKI SÖZLERİ!

Sevdim seni güzelim en derin hislerimle

Bırakıp gittin beni insafsız kaderimle

Kara kız kara kız kara kız atma beni dara kız

Kara tu belali kara kız huşiri kara kız ol derdime çara kız

Merhamet yok mu sende takat kalmadı bende

Göz göz olmuş kanıyor yaralarım sinemde

Kara kız kara kız kara kız atma beni dara kız

Kara bu belali kara kız huşiri kara kız ol derdime çara kız

Kara kız ne güzelsin kara kız ne şirinsin kara kız ol derdime çara kız

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.

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