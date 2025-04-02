İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, şüpheli şahısların silahından çıkan kurşunla yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da şehit bekçi için taziye mesajı paylaştı. Uğur Gölçek kimdir? Şehit Bekçi Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?

ŞEHİT BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK KİMDİR?

İstanbul'da şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek için taziyer mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek; dün durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Uğur Gölçek hakkına bilgiler güncelleniyor..