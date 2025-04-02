Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi

Beylikdüzü'nde ruhsat için istenen bedel dudak uçuklattı

Uğur Gölçek kimdir? Şehit Bekçi Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?

Uğur Gölçek kimdir? Şehit Bekçi Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan bekçi Uğur Gölçek kurtarılamayarak şehit oldu. Uğur Gölçek kimdir? Şehit Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?

İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, şüpheli şahısların silahından çıkan kurşunla yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da şehit bekçi için taziye mesajı paylaştı. Uğur Gölçek kimdir? Şehit Bekçi Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?

ŞEHİT BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK KİMDİR?

İstanbul'da şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek için taziyer mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek; dün durdurulan şüpheli şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Uğur Gölçek kimdir? Şehit Bekçi Uğur Gölçek kaç yaşında, nereli, evli miydi?

Şehit Uğur Gölçek hakkına bilgiler güncelleniyor..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.