Uğur Emek kimdir, nereli? Prof. Dr. Uğur Emek Hayatı ve Biyografisi

Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Uğur Emek, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1997 yılında North Eastern University Ekonomi bölümünde, doktora eğitimini ise 2005 yılında Ankara Üniversitesi ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Peki Uğur Emek kimdir, nereli?

PROF.DR. UĞUR EMEK KİMDİR?

Prof. Dr. Uğur Emek, 1964 yılında Afyon'un Elmadağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp, 1996-97 yıllarında ABD'de North Eastern Üniversitesinde ''İktisat Politikası ve Planlama'' üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra 2005 yılında Anlara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden doktora derecesini almıştır.

Prof. Dr. Uğur Emek, 1989 yılından bu yana Devlet Planlama Teşkilatında Planlama uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları, rekabet hukuku ve politikaları, finansal iktisat, ihale teorisi ve uygulamaları, altyapı hizmetlerinin serbestleştirilmesi ve özel sektörün katılım yöntemleri, uluslararası tahkim ve bağımsız düzenleyici kurumlardır. Bu alanlarda yayınlanmış kitap, makale ve tebliğleri bulunmaktadır.

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