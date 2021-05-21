Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya "Ferrari gibi kadın" dedi! Deniz Akkaya çifte ateş püskürdü
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Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya "Ferrari gibi kadın" dedi! Deniz Akkaya çifte ateş püskürdü

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Manken Deniz Akkaya, eşi Uğur Akkuş'un "Ferrari gibi kadın" benzetmesine gülerek karşılık veren Ebru Şallı'yı sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Akkaya, "Sen nesin karşı tarafın sarı taksisi mi?" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünya evine girdiği Uğur Akkuş'u ağırladı. Çırağan Sarayı'nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlatırken iş adamının kullandığı ifadeler gündem oldu.

"FERRARİ GİBİ KADIN"

Uğur Akkuş, Şallı ile tanışma hikayesini anlatırken "Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi. Hiç bakmadım bile yüzüne! 'Bu ne ya? Biz buna yatırım mı yapacağız?' diye düşündüm. İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Ferrari gafı ise büyük tepki çekti.

Uğur Akkuş Ebru Şallı'ya 'Ferrari gibi kadın' dedi! Deniz Akkaya ateş püskürdü

"SEN NESİN KARŞI TARAFIN SARİ TAKSİSİ Mİ"

Bir dönem Ebru Şallı ile aynı podyumları paylaşan eski modelin hedefinde sadece Uğur Akkuş değil Şallı'da vardı. Instagram hesabından kırmızı bir Ferrari fotoğrafı paylaşan Deniz Akkaya, ünlü çifti paylaşımıyla adeta topa tuttu. Paylaşımında "Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi. Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi... Peki sormazlar mi sen nesin karşı tarafın sarı taksisi mi? Bir kadın ve bir adam... İlişkisini daha iyi özetleyemezdi" ifadelerini kullanan Akkaya, hem Şallı'yı hem de Akkuş'u ağır bir dille eleştirdi.

Uğur Akkuş Ebru Şallı'ya 'Ferrari gibi kadın' dedi! Deniz Akkaya ateş püskürdü
Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 'Ferrari gibi kadın' dedi! Deniz Akkaya çifte ateş püskürdü
Burak Akdoğan
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Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya "Ferrari gibi kadın" dedi! Deniz Akkaya çifte ateş püskürdü - Haberler Magazin
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