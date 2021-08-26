Uğur Akkuş'un eski eşi öyle bir şey yaptı ki! Şok olacaksınız

Uğur Akkuş'la olaylı boşanma davasıyla bir dönem magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Derin, yaptırdığı bikiniyle olay yarattı. İşte detaylar...