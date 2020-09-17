Uganda'da 219 mahkum firar etti
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Uganda'da 219 mahkum firar etti

Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Uganda'da 219 mahkum firar etti
17.09.2020 03:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:16

Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Moroto bölgesindeki cezaevindeki mahkumlar ile bekçilerin arasında yaşanan kargaşada, 219 mahkumun firar ettiği belirtildi.

Kargaşada bir bekçinin hayatını kaybettiği, kaçan mahkumların 15 silahı da aldığı kaydedildi.

Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, yaptığı açıklamada, 2 mahkumun yakalandığını ve 2 mahkumun da öldürüldüğünü kaydetti.

Byekwaso, firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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