Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Samsun'da üfürükçülük adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

13.09.2019 20:28
Üfürükçülük adı altında dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Samsun'da üfürükçülük adı altında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan vatandaşlar 80 yaşındaki A.M.'nin üfürükçülük yaparak para alıp vatandaşları dolandırdığını iddia etti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.M.'nin evine baskın düzenledi. A.M., 50 lira karşılığında kendisine gelen bir bayanı okurken yakalandı. Kendisinin hafız ve hoca olmadığını söyleyen A.M., polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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