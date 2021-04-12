Ufuk Yıldırım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Ufuk Yıldırım hayatı nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Ufuk Yıldırım araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ufuk Yıldırım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Ufuk Yıldırım hayatı nedir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ufuk Yıldırım mesleği ve şarkıları neler? Ufuk Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Ufuk Yıldırım araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ufuk Yıldırım kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Ufuk Yıldırım hayatı nedir? Ufuk Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ufuk Yıldırım mesleği ve şarkıları neler? Ufuk Yıldırım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UFUK YILDIRIM KİMDİR?

Ufuk Yıldırım (d. 26 Ağustos 1970, Almanya), Türk pop şarkıcısı ve müzisyendir.

Önceleri Grup Vitamin üyesi olan sanatçı buradan ayrılarak Ercan Saatçi ile birlikte ikili müzik grubu Ufuk-Ercan"nı oluşturarak insanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yaptılar.

Daha sonra yoluna tek başına devam eden Ufuk Yıldırım 1994'te Çabuk Gel Annem 1996'da Ufuk Yıldırım 96 ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak çalışmalarını sürdürdü. 1996 senesinde Ford Escort otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. Tutkunum parçasının sözü kendisi ve ilk eşi Burcu ile beraber yazmış, müziğini kendisi bestelemiştir. Klip versiyonunda ise Abdullah Oğuz tarafından çekmiştir.

Sanatçı yorumculuğun yanında söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Ufuk Yıldırım, ayrıca enstrüman olarak klavye çalan sanatçı Barış Manço ve bazı sanatçıların orkestralarında çalıştı. İlk eşi Burcu Hanım'dan boşanarak 2003'te haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapmış 2006'da bir çocuğu dünyaya gelmiştir.