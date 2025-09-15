Ufuk Özkan öldü mü, yaşıyor mu (Cevahir)?

Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından biri olan Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın, iddialara göre Beşiktaş'taki evinde yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Yakınlarının zamanında müdahalesiyle hastaneye ulaştırılan Özkan'ın, tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından "Ufuk Özkan öldü mü, yaşıyor mu?" sorusu gündeme gelirken, oyuncunun hayatta olduğu ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

UFUK ÖZKAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Son dönemlerde karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan, zaman zaman tedavi süreciyle gündeme gelmişti. Ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka tartışmaları sırasında "Kiramı ödemekte zorlanıyorum" sözleriyle dikkat çekmiş ve yaşadığı maddi zorlukları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Elde edilen bilgilere göre, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Özkan, yakınlarının zamanında müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.