Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi
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Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi

14.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:39
Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi

Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Soruları sık sık vatandaşlar tarafından sorgulanmaktadır. Şarkıcı ve söz yazarı olan Ufuk Beydemir'in hayatı ve biyografisinin sizler için derledik... İşte detaylar...

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile ismi bir araya gelen Şarkıcı ve söz yazarı olan Ufuk Beydemir magazin severler tarafından merak ediliyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir (d. 14 Nisan 1992; İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ile tanınmaktadır. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kaç yaşında, nereli? Ufuk Beydemir biyografisi

UFUK BEYDEMİR DİSKOGRAGİSİ

Albümleri

Sevda Gibi (2018)

Kristal Oda (2020)

EP'leri

Akustik (2019)

Ödül ve adaylıkları

2019 - PowerTürk Müzik Ödülleri - "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı"

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