Ufuk Avrupa İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eş Başkanlığında...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mali İşbirliği Genel Müdürü Bülent Özcan ve beraberindeki heyet, 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Ufuk Avrupa Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İYK) Toplantısına katıldı.

Kurulda, 2021-2027 yıllarında Ufuk Avrupa adı altında devam edecek olan, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve yenilik alanında 9. Çerçeve Programından daha iyi istifade edebilmek amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar toplantıya katılan ilgili paydaşlar ile istişare edildi.

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