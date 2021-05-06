Ufuk Akçekaya olayı nedir? Ufuk Akçekaya hangi kulübün başkanı, kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ufuk Akçekaya geliyor. Peki, Ufuk Akçekaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ufuk Akçekaya'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gündemde yer alan isimler arasında Ufuk Akçekaya geliyor. Peki, Ufuk Akçekaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde. UFUK AKÇEKAYA KİMDİR? Ufuk Akçekaya, Tokatspor başkanı ve eğitimcidir. Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, yayınladığı bir video ile İmamoğlu'nu şikayet edenin kendisi olduğunu iddia etti. 37 DAKİKALIK VİDEO YAYIMLADI OdaTV'nin haberine göre, Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya şikayeti kendisinin yaptığını öne sürdü. 37 dakikalık videosunda dosya numaraları veren Akçekaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili siyasetçilerle fotoğrafları dikkat çekti. "AYNI ZAMANDA EĞİTİMCİYİM" Videoda Erdoğan'a sevgisini de ifade eden Akçekaya'nın AK Parti'den İstanbul milletvekili aday adayı olması da dikkat çekti. Akçekaya konuyla ilgili, "Evet, açıklayabilirim, Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden benim. Tokatspor başkanıyım ve aynı zamanda da eğitimciyim" ifadelerine yer verdi.