Ufak Tefek Cinayetler'in Başarılı Oyuncusu Diziye Veda Etti
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde avukat Sitare karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, yeni dizisi "Erkenci Kuş" nedeniyle diziye veda etti.
Ufak Tefek Cinayetler'de Avukat Sitare karakterine hayat veren Özlem Tokaslan, yeni dizisi 'Erkenci Kuş' nedeniyle yapımın yeni bölümlerinde rol almayacak.
"UNUTULMAZ BİR HİKAYE OLDU BENİM İÇİN ELVEDA AVUKAT HANIM"
Başarılı oyuncu, eski dizisine "Evet.. Sevgili Avukat Hanım ile vedalaşma vakti.. Çok sevdim ve o kadar keyif ile çalıştım ki.. Ne mutlu bana.. Tüm Ufak Tefek Cinayetler ekibine, Ay Yapım, Meriç Acemi, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat, Deniz Yorulmazer ve Ali Bilgin'e çok teşekkür ederim.. Unutulmaz bir hikaye oldu benim için.. Elveda avukat hanım.." sözleriyle veda etti.
5. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLMUŞTU
İlk kez dizinin 5. bölümünde kadroya dahil olan Tokaslan, aralarda konuk oyuncu olarak yapımda yer almaya devam ediyordu.
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Güzel dizi severek izliyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Artık bu dızıden mıdem bulanıyor hele akılı Öyadan başta guzeldı rolu sonu tam çırkınlık artık kaldırsınlar yayından bıktık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dizi izlemediğim için bu habere yorum yapmam :)Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır....: Yapmışsın ama cimcime:))4 2 Yayından Kaldır
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Allah aşkına böyle dizi adı olur mu Cinayet diyor ya buna izin verilir mi RTÜK ne iş yapıyor Gençlere çok güzel örnek olunuyor Devam edin böyle ülke çok iyiye gider!!!!!!!!!Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır