UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'ne veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın şutunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan'ın sol çaprazdan şutu yandan dışarı çıktı.

73. dakikada sol kanattan Reabcuik'un ortasında ön direkte topla buluşan El-Arabi'nin şutu kaleyi bulmadı.

78. dakikada Reabcuik'un sol kanattan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Lala'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kim'in kafa vuruşu dışarı çıktı.

89. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden pasında kale önünde Tiquinho topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx

Olympiakos: Vaclik xx, Lala xx, Sokratis x (Ba dk. 26 x), Cisse xx, Reabciuk x, M'Vila xx, Mady Camara xx (Bouchalakis dk. 46 x), Masouras xx (Valbuena dk. 68 x), Aguibou Camara xx, Onyekuru xx (Lopes dk. 46 x), El Arabi xx (Tiquinho dk. 81 ?)

Yedekler: Karargyris, Tzolakis, Markovic, Androutsos, Vrousai, Sourlis

Teknik Direktör: Pedro Martins

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Osayi-Samuel xx, Tisserand xx, Kim xx, Novak xx (Szalai dk. 78 x), Mert Hakan xx (Muhammed Gümüşyaka dk. 90 ?), Sosa xx, Zajc xx (Max Meyer dk. 65 x), İrfan Can xx (Pelkas dk. 65 x), Rossi xx (Ferdi dk. 78 x), Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sangare, Bartu Kulbilge, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Gol: Tiquinho (dk. 89) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Ba, Tiquinho (Olympiakos)

(İHA)