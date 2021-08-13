UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular Bursa'da gece mesaisinde olan UEDAŞ ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde buldukları leyleğin yardımına yetişti.

UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular

BURSA - Bursa'da gece mesaisinde olan UEDAŞ ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde buldukları leyleğin yardımına yetişti.

Bursa Yıldırım'a bağlı Değirmenönü Mahallesinde gece yarısı gerçekleşen olayda nedeni bilinmeyen bir şekilde yaralanan leyleği bölgeden geçen UEDAŞ ekipleri buldu. Yaralı hayvanı son anda ölümden kurtaran ekipler, Bursa Hayvanat Bahçesi Veterinerliğinin yolunu tuttu. Yetkililere teslim edilen leyleğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular
UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular
UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular
UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEDAŞ ekipleri yaralı leyleğin yardımına koştular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:58:03. #1.14#

title