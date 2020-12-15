Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?
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Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?

15.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:21
Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?

Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?

Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?

UDINESE - CROTONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Udinese - Crotone, İtalya Serie A maçı 15 12 2020 günü CBC Sport, Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

İtalya Serie A 15 Aralık 2020

Kanal 46E

Udinese ile Crotone arasındaki İtalya Serie A maçı, CBC Sport , Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.

CBC Sport Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

  • CBC Sport , Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
  • Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
  • Udinese-Crotone Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
  • Udinese-Crotone Maçı 20:30'de başlayacak.
  • Udinese ile Crotone arasındaki İtalya Serie AMaçı Dacia Arena, Udine'da oynanacak.

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