Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?
Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?
Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Udinese - Crotone maçı hangi kanalda? Udinese - Crotone maçı saat kaçta?
UDINESE - CROTONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Udinese - Crotone, İtalya Serie A maçı 15 12 2020 günü CBC Sport, Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
İtalya Serie A 15 Aralık 2020
Kanal 46E
Udinese ile Crotone arasındaki İtalya Serie A maçı, CBC Sport , Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.
CBC Sport Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri
- CBC Sport , Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Udinese-Crotone Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
- Udinese-Crotone Maçı 20:30'de başlayacak.
- Udinese ile Crotone arasındaki İtalya Serie AMaçı Dacia Arena, Udine'da oynanacak.