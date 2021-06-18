Ud sanatçısı aynı anda enstrümantal 3 müzik albümü yayınladı

Doğaçlama performansıyla dikkat çeken ud sanatçısı Zeynel Demirtaş, çalışmalarını üç farklı albümle yayınladı.

Doğaçlama performansıyla dikkat çeken ud sanatçısı Zeynel Demirtaş, çalışmalarını üç farklı albümle yayınladı.

Tüm dijital müzik platformlarından ulaşılabilen Araf, OUD ve Anatolian albümlerinin, dinleyicilere Osmanlı Saray Müziği'nin ilham kaynaklarını keşfetme fırsatı sunduğunu söyleyen ud sanatçısı Zeynel Demirtaş, "Farklı makamlardaki doğaçlama çalışmaları sayesinde, Anadolu türkülerini udun mistik tonuyla tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz. Özellikle kendi bestelediğim Araf albümü, modern dünyanın sanat açlığına ilaç niteliğinde. Kalıcı eserler olmalarını umuyorum" dedi.

"UDUN DOĞAL SESİNİ DİNLEYİCİLERE ULAŞTIRMAK AMAÇLANDI"

Prodüktörlüğünü Mehmet Tacan Ekim'in üstlendiği albümlerin tüm kayıtları, udun doğal sesini dinleyicilere kusursuz bir şekilde ulaştırabilmek adına Cem Önsoy ve Uğur Baloğlu tarafından Stüdyo Cemu'da gerçekleştirildi. Albümün Tarihi Yarımada ve İstanbul temalı fotoğrafları, fotoğraf sanatçısı Mert Recep Yavaş tarafından çekilirken, kapak görselleri Zehra Demirtaş Yıldız tarafından tasarlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı