Üçüzlerin tablet isteği
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Üçüzlerin tablet isteği

13.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:52
Üçüzlerin tablet isteği

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde oturan 6 yaşındaki Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan ilkokul birinci sınıf derslerini cep telefonundan takip etmeye çalışıyor. Derslerini tek ce telefonundan takip etmekte zorlanan minik öğrenciler, çektikleri videoda, "Her okula verildiği gibi bize de tablet verilmesini istiyoruz. Derslerimizi takip etmek istiyoruz" diyerek yetkililerden tablet desteği vermelerini istedi. - KAYSERİ

Üçüzlerin tablet isteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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