Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, aşı oldu
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Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, aşı oldu

13.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:35
Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, aşı oldu

ORDU'nun Perşembe ilçesinde üçüz olarak dünyaya gelen Hacer ve Emriye Sarı (89) kardeşler, koronavirüse karşı ilk doz aşılarını yaptırdı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde üçüz olarak dünyaya gelen Hacer ve Emriye Sarı (89) kardeşler, koronavirüse karşı ilk doz aşılarını yaptırdı.

İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan üçüz kardeşlerden Hayriye Sarı, 3 yıl önce ilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kardeşlerden Hacer ve Emriye Sarı, koronavirüs salgınına karşı başlayan aşılama için randevu aldı. Sarı kardeşler, Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi'ne giderek, yapılan kontrollerin ardından ilk doz aşılarını oldu. Bir süre gözlem altında tutulan Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Emriye Sarı, "İnsan virüsten korkuyor. Aşı inşallah bizi koruyacak" derken, Hacer Sarı ise küçüklükten bu yana aşılara alışkın olduklarını belirterek, "Aşı korur, inşallah fayda eder" diye konuştu.

Hacer ve Emriye Sarı kardeşler, ikinci doz aşıları için 12 Mart'a randevu alarak evlerine gitti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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