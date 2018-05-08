Ucuz İthal Et İddiasıyla Bursa'da "Ponzi" Düzeni

Bursa'da, 'ponzi' lakaplı Arzu Mertgil ve 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cezaevinden suç duyurusunda bulunan Mertgil, örgüt'ün beyni olduğu iddia edilen R.K'nın, Gürcistan'dan ucuz et ithal ettiği bahanesiyle şahıslardan para topladığını söyledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertgil'i (38) Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen şubat ayında yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Duruşmada, mahkeme başkanı değiştiği için sanık ve müşteki ifadeleri alınmadı. Mahkeme heyeti, yoklamaların ardından duruşmayı erteledi.

Gürcistan'dan ucuz ithal et iddiası

Öte yandan Mertgil'in, avukatı Erdal Yıldız aracılığıyla, aralarında davanın müştekilerinden 2 kişinin de bulunduğu 7 kişi hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mertgil, dolandırıcılığı asıl planlayanlar olduğunu ileri sürdüğü 7 kişi hakkında, 'dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından başvuru yaptı. Mertgil'in cezaevinden yazdığı suç duyurusu dilekçesinde, örgütün beyni olduğu iddia edilen R.K'nın, Gürcistan'dan ucuz et ithal ettiği bahanesiyle şahıslardan para topladığı, ayrıca sisteme katılanlardan bazılarına paravan şirketler kurdurarak paraları akladığı ifadeleri yer aldı. - BURSA