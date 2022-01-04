Uçuş Planı filmi oyuncuları kim? Uçuş Planı filmi konusu, oyuncuları ve Uçuş Planı özeti! - Haberler
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Uçuş Planı filmi oyuncuları kim? Uçuş Planı filmi konusu, oyuncuları ve Uçuş Planı özeti!

Uçuş Planı filmi oyuncuları kim? Uçuş Planı filmi konusu, oyuncuları ve Uçuş Planı özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uçuş Planı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uçuş Planı konusu, özeti ve Uçuş Planı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uçuş Planı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uçuş Planı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uçuş Planı filmini izleyecek olanların merak ettiği Uçuş Planı konusu nedir, Uçuş Planı oyuncuları kimler ve Uçuş Planı özeti gibi konuları inceliyoruz.

UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Kyle Pratt kızı ile beraber bir yolculuğa çıkar. Son derece modern bir jet uçakta geçen bu yolculuk sırasında küçük kızı aniden kaybolur. Çıldırma noktasına gelen kadın kızını hiç bir yerde bulamaz. Üstelik hosteslerden bazıları seyahati boyunca yalnız olduğunu ve uçak listesinde kızının adına benzer bir kayıt olmadığını söylerler.

Kyle gerçekten aklını mı kaçırmaktadır yoksa uçaktaki herkesin dahil olduğu bir komplo ile karşı karşıya mıdır? Genç kadının cevaplaması gereken kocaman bir soru işareti bütün gizemiyle onu beklemektedir.

UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Robert Schwentke

Oyuncular: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2005 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2005 Cuma

Senaryo: Peter A. Dowling, Billy Ray

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