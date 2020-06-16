Uçurumdan denize düşen genç kız yaralandı - BURSA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde uçurumdan denize düşerek yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
16.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:04
Bursa'nın Mudanya ilçesinde uçurumdan denize düşerek yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Rumeysa U. (21), Yıldıztepe mevkisinde manzara seyrederken uçurumdan denize düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Denizden balıkçıların yardımıyla çıkarılan Rumeysa U, Kumyaka İskelesi'nde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Rumeysa U'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA