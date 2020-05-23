Uçuruma düşen köpek kendisini kurtaran itfaiye çalışanının peşini bırakmadı Uçuruma düşen köpek kendisini kurtaran itfaiye çalışanının peşini bırakmadı İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu Zonguldak Alaplı İlçesinde yol kenarında düştüğü kayalıklarda 2 gündür açlıktan kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Uçuruma düşen köpek kendisini kurtaran itfaiye çalışanının peşini bırakmadı

İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde yol kenarında düştüğü kayalıklarda 2 gündür açlıktan kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Zonguldak Alaplı'da düştüğü kayalık arasında 2 gündür aç kalan köpek, kendisini kurtaran itfaiye erlerinin elini yalayarak adeta teşekkür etti. Alınan bilgiye göre, Sezgin Melek isimli vatandaş evine yakın uzaklıkta bulunan Erdem Yuva Mahallesinin karşısında kayalıkların arasında havlama sesi geldiğini duydu.

Sesin geldiği nokta mesafesine giden Sezgin Melek isimli vatandaş, kayalıkların arasına düşmüş bir Köpek gördü. Sezgin Melek yaklaşık 2 metre derinlikteki kayalıklara inemeyeceğini düşünerek itfaiyeden yardım istedi. Hemen anayolun üstünde bulunan kayalıklara gelen itfaiye ekibi, köpeği düştüğü kayalıklardan çıkardı. Yaklaşık iki gündür aç susuz kurtarılmayı bekleyen köpek, kendisini kurtaran itfaiye erlerinin ellerini yalayarak ve yaptığı hareketlerle adeta teşekkür etti. İtfaiye eri Çetin Güner'in verdiği suyu içen köpek verilen elmaları da yedi. Köpeğin İtfaiye arabasına binmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA